"Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kaldığım yerden devam edeceğim diyor" CHP'li isim açıkladı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, ertelenen CHP kurultayı ile ilgili davanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Parti içi birliğin şart olduğunu belirten Çetin, "Bu birlik olmadığı zaman iktidardaki partilere yardım etmek demektir. O birliğin mutlaka sağlanması lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. İlk defa bir iktidar yolu göründü. Birinci partiyiz, fark giderek açılıyor. En kısa zamanda yapılacak olan seçimde birinci parti olacağımızı umuyorum. Öyle olacaktır diye de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, BEN GELECEĞİM, BIRAKTIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM' DİYOR"

Gazetecilerin, "Özgür Özel'e destek açıklaması yaptınız, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme fırsatınız oldu mu?" sorusuna yanıt veren Çetin, "Olmadı. Çünkü 'Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim' diyor. Ben böyle beyanat verenlerin bir fayda olacağını sanmıyorum. Bunun için de gitmedim" yanıtını verdi.