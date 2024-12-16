Kemal Kılıçdaroğlu davasında mahkemeden flaş karar! Alenen hakaretten yargılanıyordu

Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde MİT tırları davasında yargılanan Enis Berberoğlu hakkında mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasına ilişkin sarf ettiği sözler sebebiyle yargılandığı dava ertelendi.

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CHP'nin eski lideri, kararı "Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede.

20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı, gözünü dikmiş saraya 'nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim' diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" sözleriyle eleştirmişti.

DURUŞMA 29 NİSAN'A ERTELENDİ

Bu sözleri gerekçe gösterilerek Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen iddianamede, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla 3 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına taraflar katılmadı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı mazeret dilekçesi sundu. Dilekçeyi kabul eden mahkeme, duruşmayı 29 Nisan’a erteledi.