Kemal Kılıçdaroğlu detayı ortalığı karıştıracak! CHP içerisinde herkes bu senaryoyu konuşuyor…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidar tarafından kayyum atanması riskine karşın kurultay kararı almıştı. Kurultay kararı sonrası CHP kulislerinde konuşulan en kötü senaryosu ise 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması ile önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.

KULİSLER: EN OLUMSUZ SENARYONUN 38. OLAĞAN KURULTAYI'NIN "YOK HÜKMÜNDE" SAYILMASI

BBC Türkçe’de yer alan haberde; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu aktarılıyor. Bu kararın önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geldiği kulislerde konuşuluyor.

FETİ YILDIZ’IN SENARYOSUNU AKILLARA GETİRDİ

Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklaması sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında "iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması" halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğunu söylemişti.

“BÖYLE BİR DURUMDA, PARTİYİ ORTADA BIRAKMAZ”

En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutum ise merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor. "Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğin aktarıyor.

ÖZEL KAYYUM RİSKİNE KARŞIN KURULTAY KARARI ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunmuştu. İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Özel, ‘kayyum’ atanma riskin karşın bu kararı aldığını açıklamıştı.

LÜTFÜ SAVAŞ İPTAL DİLEKÇESİNİ VERMİŞTİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru gerçekleştirdi. Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği iddia edildi.