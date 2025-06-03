Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden flaş hamle iddiası! Şimdiden başladılar...

CHP’de kurultay davasının iddianamesi kabul edildi, ancak tartışmalar devam ediyor. Bu arada kulislerde hareketlenmeye başladı. Bu sefer iktidar tarafından değil, Alman kanalından geldi. DW Türkçe’nin haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki farklı kişilerden aldığı bilgilerde öre Kılıçdaroğlu ve ekibi de parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yaptığını öne sürdü. Hatta Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda partide alacakları yeni görevler hakkında milletvekillerine kulis yaptıkları iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyi bugün kabul etti. İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler arasında yer aldı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ HAZIRLIKLARA BAŞLAMIŞ

CHP'de gözler 30 Haziran'daki kurultay davasına çevrilmişken, Ankara kulislerinden bilgiler gelmeye başladı. Kulislere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi dönüş için hazırlıklarına şimdiden başladı. DW Türkçe'nin Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki farklı kişilerden aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve ekibi de parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

GÖREV KULİSİ BİLE YAPMIŞLAR

Kulislerde, “Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin TBMM'deki Başkan Vekilliği seçimleri sırasında Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda partide alacakları yeni görevler hakkında milletvekillerine kulis yaptıkları kaydedildi” denildi. Kılıçdaroğlu'nun halen çalışmalarını sürdürdüğü çalışma ofisinin ve masraflarının eski bazı belediye başkanları ve eski milletvekilleri tarafından karşılandığı da Ankara'da kulislere yansıyan bilgi olduğu aktarıldı.