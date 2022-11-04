﻿Kemal Kılıçdaroğlu eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile bir araya geldi 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti sonrası bu kez rotasını Birleşik Krallık'a çevirdi. Temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, son olarak dün akşam İngiltere'nin başkenti Londra'dan gençlere seslendi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" dedi.

Amberin Zaman'dan Kılıçdaroğlu ile fotoğraf

Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki buluşmalarından biri de eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile oldu. Kılıçdaroğlu ile buluşmasına ait fotoğrafı ise Amberin Zaman, sosyal medya hesabından paylaştı. Zaman, paylaşımına "Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.

Zaman'ın paylaşımı şöyle;

Amberin Zaman, 2013'te FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğü için eleştirilerin hedefi olmuştu.