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  • Kemal Kılıçdaroğlu gençlere “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Birbirinize düşmeyin” dedi. Gençliğ

Kemal Kılıçdaroğlu gençlere “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Birbirinize düşmeyin” dedi. Gençliğinizi çaldılar sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Birbirinize düşmeyin” diye seslendi. Ayrıca Kılıçdaroğlu"gençliğiniz çalındı, hesabını soracağız" dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:27
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:44
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Kemal Kılıçdaroğlu gençlere Twitter'dan seslendi: Gençliğiniz çalındı

Kemal Kılıçdaroğlu gençlere “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Birbirinize düşmeyin” dedi. Gençliğinizi çaldılar sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarında gençlerin hakkını savunacağı ifadelerinin yanında "siyaset hayatımın sonuna gelirken" ifadeleri de dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMARI:

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Millet
30.08.2022 16:35
Abbas bey bu konuşmalar boş.siyaset gereği.kemse zam yapacağım batıracağım dile gelmiyor.adalet diyorsun CHP li bakan tabi CHP li alacağım dedi doldurdu.babacanı yargılayacağız dedi kanka oldu geç  
 
Selim
30.08.2022 16:28
Bu twitlleri kimler yazıveriyor acaba  
 
Lazo
30.08.2022 15:47
Osmaniye'li teyze oy verirken hesabını yapmazsan sonuç bu olur.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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