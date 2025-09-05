Kemal Kılıçdaroğlu geri dönerse ne olacak? Özgür Özel'den bomba yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi’nde görüştüğü gazeteci Fatih Altaylı’ya kayyum ve kurultay sürecini değerlendirdi. Özel, özellikle eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla geri dönme ihtimali üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNERSE NE OLACAK?

Özel, Kılıçdaroğlu göreve dönmesi ihtimaline bomba yanıt verdi. Özel'in, "Tanımayacağız, omurgamızı koruyarak yolumuza devam ederiz. 81 il başkanımız da tanımayacak. CHP’nin bölünmesine asla izin vermeyiz" çıkışı dikkat çekti.

KAYYUM ATAMASI

Özel, Özgür Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasını eleştirerek, “Gürsel Bey’in seçim yapmak gibi bir niyeti yok. Çarşı pazarı gezmekten söz ediyor ama seçim yapmak değil” dedi. Kayyum kararının “hukuksuz” olduğunu ifade eden Özel, bu kararın sadece CHP’ye değil Yüksek Seçim Kurulu’na da darbe anlamına geldiğini belirtti. Özel, daha önce yaptığı açıklama da 'kayyum' kararını tanımadıklarını açıklamıştı.

"HUKUK MÜCADELESİ SÜRECEK"

Özel, hukuksuz kararların İstinaf Mahkemesi’nden döneceğine inandığını kaydetti “Yüksek Seçim Kurulu bu hukuksuzluğu kabul etmez. Hukuksuzluk bir ay içinde dönecek” diyen Özel, hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

TUTUKLANMA İHTİMALİ SORUSUNA YANIT

Özel, Fatih Altaylı’nın “Tutuklanma ihtimaliniz var mı?” sorusuna sert bir yanıt verdi.

“Bana her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum." diyen Özel, buna rağmen geri adım atmayacağını belirterek "Bu halkı hayal kırıklığına uğratmam. Gençlere güven verdik. Onları hayal kırıklığına uğratmaktansa her türlü bedeli öderim.” dedi.

CHP’nin bölünmesi ihtimali üzerine de konuşan Özel, CHP'nin herhangi bir parti olmadığını vurgulayarak CHP’nin bölünmesinin Türkiye’nin bölünmesi anlamına geleceğini ifade eden Özel "Ulu çınarı kesemezsiniz. Bölünmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

On binlerce kişi ve kurumun e-imzası çalındı! Ünlü gazeteci BTK'daki paniği yazdı

Erken seçim olacak mı? AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama