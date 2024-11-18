Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak. Siyasi yasak istenmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak. Siyasi yasak istenmişti

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında siyasi yasak ve 11 yıl hapis istenen davanın duruşmasına katılma kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan duruşmasına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti sonrası açılan hapis cezası ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına Kılıçdaroğlu'nun katılacağını, avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından açıkladı.

Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine Savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Hapis ve Siyasi Yasak istemli davalar açmışlardı! 22 Kasım saat 14:00'de Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak ( 11 Yıl 8 Ay'a kadar Hapis ve Siyasi Yasak istemli) davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisi ile... Hodri Meydan."

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