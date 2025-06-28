Kemal Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar! Ünlü gazeteciden ortalığı birbirine katacak iddia

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, partide eski genel başkan karşıtı bir hava oluşturulacağını iddia ederek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi için düğmeye basılacak" dedi.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Barış Yarkadaş'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"CHP Genel Merkezi çözüm yerine yeni sorunlar oluşturacak adımlar atıyor.

CHP’nin mevcut yöneticileri CHP’yi destekleyen medya organlarında kurultaydan başka hiçbir şey konuşmuyor.

Dolayısıyla konuyu gündemde tutan mevcut yönetim.

Şimdi ise büyük bir kırılma oluşturacak yeni bir adımın hazırlığı var.

Genel merkez, il başkanlıklarına bir çerçeve metin yollandı. Bu metin CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Metin il başkanlıkları tarafından zenginleştirilecek ve peş peşe yayınlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu karşıtı bir hava olacak. Ardından ise Kılıçdaroğlu’nu İHRAÇ etmek için düğmeye basılacak.

Allah akıl fikir versin…"