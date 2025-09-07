Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortalığı birbirine katacak iddia!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, yerine eski milletvekili Gürsel Tekin’i kayyum olarak atadı.

Bu gelişmenin, Ankara’da devam eden ve CHP kongresinin iptali istemiyle açılan davaya da yansıyabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de yapılacak.

DELEGELERDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN İMZA

Kayyum tartışmaları devam ederken, delegelikleri düşen İstanbul üyeleri dışındaki partililerden yaklaşık bin kişi, noter aracılığıyla imzalarını toplayarak CHP Genel Merkezi’ne teslim etti.

Tüzükte belirtilen yeterli imza sayısına ulaşılmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in imzasıyla 22. Olağanüstü Kurultay’ın 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da toplanacağı ilan edildi. Kurultayda parti yönetimi delegelerden güvenoyu talep edecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre hukukçular, mahkemenin mevcut yönetimi görevden alması ya da kurultay delegelerinin görevlerine son vermesi halinde bile kurultay sürecinin durdurulamayacağını savunuyor.

Eğer 15 Eylül’de Ankara’daki Asliye Hukuk Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu ya da başka bir ismi yeniden görevlendirirse, yeni yönetimin de olağanüstü kurultayı yürütmek zorunda kalacağı belirtiliyor. CHP kulislerinde, bu sürece yapılacak olası YSK başvurularının da karşılık bulmayacağı konuşuluyor. İstanbul’daki ilçe kongrelerine devam edilmesi yönündeki kararın da bu sürece emsal teşkil edeceği ifade ediliyor.

"KAYYUM ORADA 6 GÜN OTURUR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül’de yapılacak kurultayı “teknik ve hukuki bir hamle” olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“15 Eylül’de partinin genel başkanlığına bir kayyım atanırsa o kayyım orada 6 gün durur; 6 gün sonra parti seçilmiş genel başkanını yeniden seçer.”

HUKUKÇULARDAN YSK VURGUSU

CHP Ankara Milletvekili ve hukukçu Umut Akdoğan da kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Zira YSK’nın kararı bunun garantisidir. Seçim kurulu CHP’nin kurultayını yapmak zorundadır. Aksi bir karar İstanbul’da olduğu gibi YSK tarafından tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılır. İster kayyım atansın ister CHP yönetimi kalsın delegenin istemiyle toplanan bu kurultayı kimse iptal edemez” ifadelerini kullandı.

Akdoğan, kayyum atansa dahi bu durumun en fazla bir hafta süreceğini vurgulayarak, “Bu garabet en çok il kongresine kadar sürer” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ADAYLIK KARARI

Olağanüstü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için aday olmasına kesin gözüyle bakılmıyor. Ancak kulislerde, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Parti Meclisi için ayrı bir liste çıkarabileceği konuşuluyor.

CHP tüzüğüne göre genel başkan adaylığı için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. CHP’nin 1.320’den fazla delegesi bulunduğu için, aday olabilmek isteyenlerin en az 67 delegenin desteğini alması şart.