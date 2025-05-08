Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı!

CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

"İFADEYE GİTMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu 7 Şubat tarihinde katıldığı programda kurultayla ilgili parti yönetiminin net bir açıklama yapması gerektiğini söylemiş, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, şaibe şüphesi olup olmadığı sorusuna ise "Benim elimde bir şey yok" cevabını vermişti.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" iddiasına yanıt veremeyenlerin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girmemesi gerektiğini savunarak, parti yönetimine, "Bu iddiayı ya meydan okuyarak reddedin, ya da o koltukta oturmayın" demişti.

Ortaya atılan iddiaların ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma başlatılmış, partiye kayyum atanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. CHP yönetimi de olağanüstü kurultay düzenleyerek, bu hamleyi geri püskürtmüş, o kurultayda Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçilmişti.