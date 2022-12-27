Kılıçdaroğlu ile Akşener Ankara'da bir araya gelecek

Altılı Masa'yı oluşturan partilerden CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bugün bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi Ankara'da gerçekleşecek. Görüşmenin saati ise henüz belli değil.
Altılı Masa'yı oluşturan partilerden CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bugün bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi Ankara'da gerçekleşecek. Görüşmenin saati ise henüz belli değil.
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