Kılıçdaroğlu'ndan IŞİD'in yakarak öldürdüğü Türk askeri Fethi Şahin'in evine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da IŞİD’in yakarak şehit ettiği Er Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

IŞİD, 22 Aralık 2016 gecesi askerler Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılarak şehit edildiğine dair 19 dakikalık bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Görüntülerin ardından hükümet tarafından açıklama yapılmamış, gece yarısından itibaren internet yavaşlatılmıştı. Videoda, asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı düşünülen askerdi. Basına konuşan Taş ailesi, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

“UYDURUK GÖRÜNTÜ” DEMİŞLERDİ

Genelkurmay Başkanlığı, görüntülerin incelendiğini söylemiş, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını ifade etmişti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Bu video görüntüleri ile ilgili TSK’dan teyit edilmiş bir bilgi yoktur. Kusura bakmasınlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Uyduruk görüntülerle halkı galeyana sürükleyemezler” demişti. Baba Taş, yetkililerden cevap alamadığı için konu hakkında dava açmıştı.

MSB KABUL ETMİŞTİ

Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre, IŞİD tarafından kaçırıldığı belirtilen Er Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, devlet yetkililerinin kendisini ziyaret ettiğini ve oğlunun IŞİD tarafından yakıldığını teyit ettiklerini söylemişti.

Baba Taş, “Bu sabah beni arayıp eve geleceklerini belirttiler. Eve geldiklerinde oğlumun şehit olduğunu söylediler. Yakılma videosunun doğru olduğunu, konunun netleşmesi için beklediklerini anlattılar” demişti.

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD, 2016 yılında, Suriye’de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin’i (26) şehit etmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin’in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektupta, “Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" diye yardım istemişti.

IŞİD’in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini yakan teröristin, Türk vatandaşı IŞİD’li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD’in sözde medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt’un ise Suriye’de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.