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Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu Karar TV’de 'Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan biri olması mı lazım?' sorusuna 'Olabilir' yanıtını verdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 08:24
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Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda Cumhurbaşkanı adayı sorusuna olabilir yanıtını verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün KARAR TV’de soruları yanıtladı.

Programda kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan biri olması mı lazım?' sorusuna 'Olabilir. İlla olsun veya olmasın değil. Bu konuda görüş beyan etmem altılı masaya saygısızlık olur. Ben o saygıyı koruyan birisiyim. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masada nasıl bir karar verilirse biz de o karar saygı duyacağız' yanıtını verdi.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının neden bugüne kadar açıklanmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, “Önce sazın tellerinin akordunu yapmamız lazım. Bu çalışmaların özü bu” dedi.

“BUNLAR OLUŞMADAN ADAY BELİRLEMEK DOĞRU DEĞİL”

Kılıçdaroğlu, “Biz hükümet programı çıkaralım ki ben de aynı şeyi söyleyeyim Sayın Akşener, Babacan, Davutoğlu, Gültekin Bey ve Temel Bey de aynı şeyi söylemeli. O zaman söylem birliğini oluşturmuş olacağız. Bunlar oluşmadan cumhurbaşkanı adayını belirlemek asla ve asla doğru değil” diye konuştu.

“Sorun cumhurbaşkanı adayı değil, sorun sistemde. Biz sistemi değiştireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin nasıl yönetileceği önemli… Ali gelir yönetir, Veli gelir yönetir sonuçta bu çok önemli değil. Önemli olan sistemin kendisi” ifadelerini kullandı.

'ADAY ALTILI MASADAN MI OLACAK?' SORUSUNA YANIT: OLABİLİR

“Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan biri olması mı lazım?” sorusuna “Olabilir” yanıtı veren Kılıçdaroğlu, “İlla olsun veya olmasın değil. Bu konuda görüş beyan etmem altılı masaya saygısızlık olur. Ben o saygıyı koruyan birisiyim. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masada nasıl bir karar verilirse biz de o karar saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Cumhurbaşkanlığının önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Diyelim ki elektrikler arıza yaptı. Cumhurbaşkanı o işin sigortasıdır. Sürekli bir sorunu çözecek makam değildir. Krizleri çözecek makamdır” dedi. CHP lideri ardından cumhurbaşkanı adayını şöyle tarif etti:

Âkil bir insan olmak zorundadır cumhurbaşkanı. Önyargısız olmak zorundadır. Toplumu kucaklayıcı olması lazım. Söylemleri toplumun her kesimine hitap etmesi lazım. Devletin nasıl işlediğini gözlemlemesi lazım. Aksaklıkları başbakana veya bakanlıklara duyurması lazım. Meclisin açılış konuşmasını bir cumhurbaşkanı havasıyla yapması lazım. Bilgeliğiyle, öngörüsüyle olması lazım. Devletin önemli kurumlarının yanında üniversitelerle, sanat dünyasıyla da beraber olması lazım. Tarafsız olması lazım.

BAHÇELİ’NİN 'BENİM TERCİHİM SINIF ARKADAŞIM' SÖZLERİNE YANIT VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Altılı masadan kim aday olsun diye bir anket yapılır, bana da sorulursa sınıf arkadaşımı tercih ederim” sözlerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Gazeteciler sordu herhangi bir yorum yapmadım. Yorum yapmayı doğru bulmam. Bir gerçeği söylüyor. Sınıf arkadaşıyız. Aynı okulda okuduk. Aynı dönemde mezun olduk. Dolayısıyla bir sorunumuz yok. Özel bir yakınlığımız olmadı” diye konuştu.

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Vah ülkem vah
9.12.2022 08:56
Sayın Kılıçdaroğlu lütfen aday olmayınız Mansur yavaşı aday gösteriniz Erdoğan’la baş edemezsiniz hak sizin tamam ama beragat ediniz Sevr yaşanıyor ülkemizde Akp bir daha iktidar ülke parçalanacak  
 
Cahit eye
9.12.2022 08:56
Bence sn genel başkanı Kemal kilicdar oğlunun halidir cumhuryet halk partisi ölmez bı partidir sn kilicdar oğlu rahat kazanir  
 
fatih
9.12.2022 08:50
sen aday olma da kılıçdaroğlu kim olursa olsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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