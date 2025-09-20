Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını verdi

CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı'nı pazar günü Ankara'da gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi , 22. Olağanüstü Kurultayı'nı pazar günü Ankara'da gerçekleştirecek.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağına dair bir paylaşım yaptı.

Saymaz paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki CHP 39. olağanüstü kurultayına katılıp katılmayacağını en yakınındaki isimlerden birine sordum. Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet etmişti.

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre Gürsel Tekin de olağanüstü kurultaya katılmayacak.

