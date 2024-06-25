Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile buluşacak

Kılıçdaroğlu Yavaş ile buluşacak

Elden edilen bilgilere göre, CHP'nin 7 Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Belediye de Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil" açıklaması yapoldı.

Akşam yemeğinin ise bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.