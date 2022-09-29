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  • Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar ç

Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum

Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin'deki polisevine yapılan saldırıyla ilgili sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 22:05
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Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum

Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki polisevine yapılan terör saldırısıyla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu.

Sosyal medya hesabındna paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz" diyerek şunları söyledi:

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!

Ayrıntılar gelecek...

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Emekli vatandaş
29.09.2022 23:54
Seçimi kazanmak için cumhur ittifakına her yol mübah.  
 
Poyraz
29.09.2022 23:22
Gerçeklerin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır  
 
Nehir Kızılırmak
29.09.2022 23:04
CHP bu kumpas girişimi ve bu kumpası organize eden, yayan tüm kişi, kuruluş ve kurumlar hakkında yasal yollardan şikayetçi olmalı.  
 
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