Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez canlı yayında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV canlı yayınına konuk oluyor.

Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez canlı yayına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, gazeteciler Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey’in sorularını Liderler Özel programında yanıtlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"PİŞMANLIĞIM OLMADI"

“Pişmanlığım olmadı. Yapılan her şey doğruydu. Aslında benim açımdan yani diğer liderler için bir şey söylersem doğru olma. Benim açımdan yapılan her şey doğruydu. Dolayısıyla herhangi bir pişmanlık da söz konusu değil.”

"BİZİM SİYASİ TARİHİMİZDE BİR İLKTİR AMA BUNLAR KONUŞULMUYOR"

“Şöyle başlayalım. 1) Sorduğunuz bir pişmanlık duyuyor musunuz diye? Bugüne kadar yaptığım çalışmalar ki bunu özveriyle yaptığına inanan birisiyim. Bunlardan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. 2) Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Demokrasiye taraftarı olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu bunlar. Oysa bunların konuşulması lazım."

"BÜTÜN ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU"

"3) iktidar olduğumuzda neler yapacağımız konusunda oturup bir yıl çalıştık ve bir mutabakat metni hazırladık. Hayatın her alanı, ekonominin her alanı, sosyal yaşamın her alanıyla ilgili neleri yapacağımızı ortaya koyduk. Yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir. Ve öyle bir noktaya geldi ki toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Her kesimiyle yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar her şey anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla sosyal kimlikler üzerinden de giderek toplumun her kesimini kucaklamaya çalıştık. Bunu yaptık mı? Yaptık. Ha yeteri kadar oldu mu olmadı mı? Bu tartışılabilir ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil yani neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu."

"SONUÇLAR BİZİM ÜZERİMİZDE DE BİR ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU"

"Biz de kazanacağımıza inanıyorduk o bağlamda. 6 lider ve 2 Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşımızla beraber. Alanlara çıktık, mitingimizi yaptık. 3 mitingimizi bütün adaylar beraber. Onun dışında her bir Genel Başkan, Büyükşehir Belediye başkanları değişik yerlerde mitingler yaptılar ve toplumun her kesimini kucaklamaya özen gösterdik. Doğru medyada buna inan, yani sizler de inandınız dediniz ki artık yani Türkiye'de bir değişim var ve bu değişim. Sonucu ortaya çıkacak diyelim ama beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasının elbette doğal olarak bizim üzerimizde bir üzüntüye yol açtığını herhalde kabul edersiniz. Biz de insanız sonuçta. Yani emek harcadığınız çaba harcadığınız belli bir yere geldiniz. Üzüldük. Bundan üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum. O akşam 6 lider bir araya geldim. O akşam bir toplantı yaptık, daha sonra da bir toplantı yaptık ve yine bu salonda yaptım. Basın toplantısı bu salonda da yine basın mensuplarına seslendim. Düşüncelerimi ifade ettim."

"O AKŞAM OTURDUK KONUŞTUK"

"Arkasından doğal olarak Cumhuriyet Halk partisini bizler çok iyi tanımak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir lider partisi de değil. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Kuvayı milliye uzanan demokrasi konusunda ülkenin bağımsızlığı konusunda büyük mücadeleler veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin tarihte görülür bakıldığı zaman görülür. En zor sınavları veren Genel Başkanı vardır. Suikastlar yapılmıştır. Linç girişimleri yapılmıştır. Pek çok olaylar CHP Genel başkanları bu olumsuz olaylarla karşılaşmışlardır ama asla ve asla geri adım atmamış vardır. O akşam oturduk konuştuk. Yani hem liderlerle hem de biz kendi partili kurmayı arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye önce arkadaşlarım. Yani Parti Meclisimizi topladık, MYK mızı topladık. Milletvekillerimizi topladık. Grubumuzla beraber her bir arkadaşımız parti meclisinde oturduğu bütün ayrıntılarıyla masaya oturduk ve çalıştık. Meclis grubumuzu topladık. Meclis grubumuzda oturduk durumu değerlendirdik milletvekilleri. Çünkü gerçekten de kimsenin hakkını yemek istemem. Geçen dönem 3 seçilmeyen milletvekilleri dahil, yani liselerde yer almayan milletvekilleri dahil sonra listelerde yer alan milletvekilleri olağanüstü çaba harcadılar. Her birimiz, her birimiz, nerede bir sandık, nerede bir boşluk varsa oralara arkadaşlarımız bir şekilde gittiler."

"KIRSALDA YETERLİ ETKİYİ GÖSTEREMEDİK"

"Şuna gelelim. Acaba biz nerede kaybettik? Bu sorunun da yanıtlanması lazım. Bunun da iyi analiz edilmesi lazım. Biz bunu da araştırdık çünkü. Toplumun önüne çıkarken. En azından verilere hakim olmak gerekiyor. Seçime bakmak gerekiyor. Milletvekillerimizi dinlemek gerekiyor. Bugün biliyor musunuz, neden kaybetti? Evet onu açıklayacağım şimdi. Bakın.123 numaralı sandıkta ondan yerler, yani köy kasaba veya beldeler. Buralarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3.580.115.Erdoğan'ın aldığı oyu 6.100.355 3.000.000 6.000.000.12 ve 3 numaralı sandıklar yani en fazla bir numara, bir sandık koyuyorsunuz. Seçim sandığı veya 2 veya 3 burada alınan oy bu. Peki 3 ve üstü sandığı olan, yani şehir merkezleri ilçelerde olanlarda. Kılıçdaroğlu'nun aldığı %51, Erdoğan'ın aldığı %49.Bu şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Kırsaldan ya da bir sandık konulan yerde 2 sandık konulan yerde veya 3 sandık konulan yerlerde. Gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremediğini gösteriyor."

"ŞANLIURFA'DA MİLLETVEKİLLERİMİZ DARP EDİLDİ"

"Bu seçime sandık açısından CHP kadar hazırlık yapan ikinci bir parti bulamazsınız. İttifak yaptığımız partiler dahil. Onlar da çalıştı ama başat rol bizdeydi. 1.5 yıl bununla uğraştık. Tutanaklar da geldi. İlk turda sorunlar çıktı. Bilgisayar sisteminde modeller açısından uyumsuzluk çıktı. Yoksa tutanaklar var bizde. İkinci turda da bütün tutanaklar elimize geldi. Geçen seçimlerde biz Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine giremedik. Bize sıfır oy çıkan yerlere milletvekillerimizi gönderdik, darp edildi."

"GÖREVLENDİRDİĞİMİZ KİŞİLERDEN “KİM SANDIĞA GİTMEDİ” ARAŞTIRIYORUZ"

"Bizim gönderdiğimiz sandık görevlilerinden kimlerin gitmediğini araştırıyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yapılıyor şu anda. Çünkü net olmak lazım. Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlilerine belli bir bedel ödüyor. Şimdi o bedel kimlere ödendi, kimlere ödenmedi. Onun takip ediyoruz. Şu anda o liselerde çıkacak. O zaman gerçek anlamda bizim görevlendirdiklerini. Kaç kişi sandığa gitmedi hem bize öğrenmiş olacağız, Hem Yüksek Seçim Kurulu öğrenmiş olacak. Biz bunu da bunu da peşindeyiz ve onu da çıkaracağız."