Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Çok net konuştu

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla gerçekleştirdiği açıklamada, kendi sosyal medya hesapları dışında ortaya atılan yorum ve iddialar hakkında konuştu. Kendisi hakkında çıkan iddiaların yalan olduğunu belirten Kılıçdaoğlu, yurttaşların itibar etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"PAYLAŞMADIĞIM HİÇBİR ŞEYE İTİBAR ETMEYİN"

Gazeteci Gürbüz Evren tv100 ekranlarında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin.

Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin.”