Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Şok paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Şok paylaşım

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay davası öncesi dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum.

Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun."

Son Haberler
Köyceğiz’de trafik kazası: 3 yaralı
Köyceğiz’de trafik kazası: 3 yaralı
Konut kredisinde faiz oranları güncellendi!
Konut kredisinde faiz oranları güncellendi!
Gecenin sürprizi: Almanya'ya ağır darbe!
Gecenin sürprizi: Almanya'ya ağır darbe!
İspanya 45 dakikada maçı bitirdi
İspanya 45 dakikada maçı bitirdi
Şap krizinin faturasını açıkladı!
Şap krizinin faturasını açıkladı!