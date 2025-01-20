Kemal Kılıçdaroğlu sorusu geceye damga vurdu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş’ın konukları Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü oldu. Programa Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorusu damga vurdu.

Her bölümdeki performansıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Sandık Kokusu dizisinde Karsu'yu canlandıran Özge Özpirinçci'ye sorulan Kemal Kılıçdaroğlu sorusu sosyal medyada olay yarattı.

Miray Karabulut oyuncuya "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neye alerjisi vardır?" diye sordu. Özge Özpirinçci ise "Neye? deyince komedyen diziye gönderme yaparak "Sandık Kokusu" dedi.

Özge Özpirinçci sorunun yanıtını duyunca kendini tutamadı kahkaha atarak "Beni alın" dedi.

Soru sosyal medyada büyük beğeni alırken kimi soruyu çok beğendi kimi ise Kılıçdaroğlu ile dalga geçilmesini eleştirdi.