Kemal Kılıçdaroğlu tv100'e konuk oluyor. Uğur Dündar'ın sorularını cevaplayacak

tv100 yeni yayın döneminde çok önemli transferlerle girdi. Kanal Türk basınının en önemli isimlerinden birini transfer etti. Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar artık tv100 ekranlarında.

Uğur Dündar, tv100 ekranlarında her cumartesi gecesi saat 21:00 ile 23:00 arasında "Uğur Dündar İle Haftanın Panoraması" isimli programla ekrana gelecek.

Dündar'ın ilk konuğu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP lideri 14 Ocak saat 21:00'de Haftanın Panoraması'nda olacak.