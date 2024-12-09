Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber dünürü Orhan Nadir'in cenazesine gitmek için yola çıktı. Kılıçdaroğlu ailesi, yolda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.,

"KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EŞİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ"

23 Derece'nin sahibi Gazeteci Gökhan Özbek, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Özbek'in X hesabından paylaşımı şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracında maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu ve kıymetli eşi Selvi Kılıçdaroğlu sağlık durumları iyi olup kaza sonrası tedarik edilen başka bir araçla Antalya’ya hareket ettiler. Cenaze töreni sonrası biraz önce Ankara’ya hareket ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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