Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu
Düzenleme: Kaynak: İHA

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katılan CHP lideri Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davetli oldukları, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve gelini Meltem Buse Akpınar'ın düğününe katıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu 2

Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldikleri düğünde kendilerine ayrılan masada karşılıklı şekilde oturması dikkat çekti.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu 3

Genç çiftin nikahını ise yine bir başka CHP’li isim olan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar kıydı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu 4

Çiftin nikah şahitleri de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu 5
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu 6
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