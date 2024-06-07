Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davetli oldukları, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve gelini Meltem Buse Akpınar'ın düğününe katıldı.
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldikleri düğünde kendilerine ayrılan masada karşılıklı şekilde oturması dikkat çekti.
Genç çiftin nikahını ise yine bir başka CHP’li isim olan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar kıydı.
Çiftin nikah şahitleri de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oldu.