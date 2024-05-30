Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuruyor? Gerçeği ilk kez Yeniçağ'dan öğreneceksiniz

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Geçen yıl yapılan seçimlerdeki cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci halen tartışılmaya devam ederken Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programda söyledikleri de gündem oldu.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık süreciyle ilgili “Ben adaylığımı diretmedim. Partim aday olmaması istedi” sözleri sönen tartışmaları tekrar alevlendirirken Kılıçdaroğlu’yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sabahattin Önkibar, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP eski Milletvekili İlhan Kesici ile birlikte bir parti kuracağını öne sürdü.

Önkibar, “Fısıldanan bir şey de merkezde yeni bir partinin kurulacağı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İlhan Kesici’nin kuracağı söylenen bu partiye katılmak için zemin inşa etmek istediği söylentileri var” ifadelerini kullandı.

İddialarla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulunan Kesici, “İddialar gerçeği yansıtmıyor. Sanıyorum sayın Önkibar yarın bununla ilgili açıklama yapacaktır” dedi.