Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Kadim milleti sırtından hançerledin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Kadim milleti sırtından hançerledin

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine, X hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude! Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sosyal medya üzerinden atışmalar devam ediyor

Erdoğan, X hesabından Kılıçdaroğlu hakkında, "Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ifadelerini alıntılayarak şu yanıt verdi:

"EMEKÇİYİ KÖR KUYULARA ATTIN"

"Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.

Çıkılır elbet…

Kadim milleti sırtından hançerledin.

O paslı hançer sökülür elbet.

Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,

Sana geçit vermeyeceğiz!

Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!

Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!"

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