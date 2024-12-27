Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Kadim milleti sırtından hançerledin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sosyal medya üzerinden atışmalar devam ediyor
Erdoğan, X hesabından Kılıçdaroğlu hakkında, "Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2024
Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız.
Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.…
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ifadelerini alıntılayarak şu yanıt verdi:
"EMEKÇİYİ KÖR KUYULARA ATTIN"
"Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.
Çıkılır elbet…
Kadim milleti sırtından hançerledin.
O paslı hançer sökülür elbet.
Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,
Sana geçit vermeyeceğiz!
Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!
Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!"
Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 27, 2024
Çıkılır elbet…
Kadim milleti sırtından hançerledin.
O paslı hançer sökülür elbet.
Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,
Sana geçit vermeyeceğiz!
Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!
Her oyun bozulur, her hesap altüst olur! https://t.co/EvtSM3Gcuh