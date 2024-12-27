Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Kadim milleti sırtından hançerledin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sosyal medya üzerinden atışmalar devam ediyor

Erdoğan, X hesabından Kılıçdaroğlu hakkında, "Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın.



Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız.



Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2024

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ifadelerini alıntılayarak şu yanıt verdi:

"EMEKÇİYİ KÖR KUYULARA ATTIN"

"Asgari ücretli emekçiyi kör kuyulara attın.

Çıkılır elbet…

Kadim milleti sırtından hançerledin.

O paslı hançer sökülür elbet.

Yüzyıl öncesinin azmi ve yüzyılın birikimiyle,

Sana geçit vermeyeceğiz!

Ne yapsan boş, ne yapsan beyhude!

Her oyun bozulur, her hesap altüst olur!"