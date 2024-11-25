Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha... Bu sefer yargılandığı duruşmadaki ifadeleri nedeniyle açıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemedeki açıklamaları nedeniyle bir dava daha açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, duyurdu. Aydın, "Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cunhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır." dedi.

"500 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTIR"

Aydın'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

15 Temmuz 2016 kanlı darbe girşiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız,

"siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti.

Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır.

Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişişik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.

Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cunhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) October 30, 2024

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan "hakaret davası"nda ifade vermişti. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, "Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni; Erdoğan'a 'Başçalan, Hırsız ve Başhırsız' demiş olmamdır. Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim. Ne mutlu ki bana, mahkeme karşısına, 'Rüşvet suçundan' çıkmadım,Ne mutlu ki bana, 'yetim hakkı yiyen zimmet suçlusu bir hırsız' olarak karşınıza çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza 'Vatana ihanetten' de çıkmadım. Karşınıza Sayın Yargıç, 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım." demişti.