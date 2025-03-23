Kemal Kılıçdaroğlu'na sandıkta protesto şoku!

Düzenleme: Kaynak: ekol tv

CHP ön seçiminde oy kullanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir vatandaş protesto ederek, “Sen getirdin memleketi bu hale" ifadelerini kullandı.

23 Mart sabahı tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. CHP üyeleri, Türkiye genelinde kurulan 5 bin 960 sandıkta oy kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, CHP üyesi olmayanlar için "Dayanışma Sandıkları" da kuruldu.

"SENİN YÜZÜNDEN..."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ön seçimde oyunu kullanan isimler arasında yer aldı.

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Ekol TV'nin haberine göre oyunu kullanıp aracına binmek üzere olan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş tepki göstererek, "Sen getirdin memleketi bu hale" diyerek protesto etti.

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