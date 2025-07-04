Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın 4 vekil görevden alındı! AKP’li vekillerden öğrendiler…

CHP içerisinde kurultay davası tartışmaları devam ederken gazeteci Ünsal Ergen, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Ergen’in parti kulislerine dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyip Kemal Kılıçdaroğlu’na açıkça sahip çıkan dört milletvekilinin Meclis’teki uluslararası komisyon görevlerinden sessiz sedasız geri çekildi. Vekillere herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Ergen, bu durumu AKP'li komisyon başkanlarından öğrendiklerini açıkladı.

DAVA 8 EYLÜL’E ERTELENDİ

CHP’de kurultay davası tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘kayyuma mı bırakayım? Partinin başına geçerim” sözleri Ankara’da büyük tepkilere neden olmuştu. Kurultay davası ise geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Kılıçdaroğlu mağdur olarak davada bulunmamıştı. Dava ise 8 Eylül’e ertelenmişti.

VEKİLLERE KILIÇDAROĞLU NEŞTERİ

Gazeteci Ünsal Ergen, ise parti içerisinde kurultay davasında Kılıçdaroğlu’na destek veren 4 isme neşter vurulduğunu iddia etti. Ergen, “Parti kulislerine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyip Kemal Kılıçdaroğlu’na açıkça sahip çıkan dört milletvekili, Meclis’teki uluslararası komisyon görevlerinden sessiz sedasız geri çekildi. CHP Meclis Grubu’nun, söz konusu vekillere herhangi bir bilgilendirme yapmadan Meclis Başkanlığı ile doğrudan iletişime geçtiği öne sürüldü” dedi.

İŞTE O 4 İSİM

Görevden çekilen vekillerin, bu durumu AKP'li komisyon başkanlarından öğrendikleri ifade eden Ergen, komisyon görevlerinden alınan isimleri şu şekilde belirtti:

Sevda Erdan Kılıç (İzmir): Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi

Mahir Polat (İzmir): Akdeniz İçin Demokrasi (AND) Parlamentosu

Ali Öztunç (Kahramanmaraş): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul): Parlamentolar Arası Birlik Grubu