Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimden çok konuşulacak iddia

CHP’de kurultaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması 30 Haziran'da görülecek. Dava öncesi "mutlak butlan" (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçebileceği iddia edilmişti. CHP’li ve Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, flaş bir iddiada bulundu. Yarkadaş, “İptal kararı çıkarsa CHP’nin tüm il başkanları Ankara’ya gelip nöbet tutacak. Kemal Bey, notere gider, mühür yetkisini alır. CHP çalışanlarına da yeni çalışma adresini iletir” dedi.

KURULTAY DAVASI 30 HAZİRAN’DA GÖRÜLECEK

CHP’de Kasım 2023'te yapılan kurultayda Özgür Özel 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti. Bu kurultaya ilişkin ‘şaibe’ iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Davanın ilk duruşmasından bir karar çıkmazken, 30 Haziran’a ertelenmişti.

ÖZEL: KURULTAY DAVASINDA BUTLAN YA DA KAYYUM KARARI ÇIKARSA TANIMAM

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan "mutlak butlan" (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçebileceği öne sürülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan iddiasına ilişkin, “Kurultay davasında butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam” dedi.

YARKADAŞ: KEMAL BEY, NOTERE GİDER, MÜHÜR YETKİSİNİ ALIR

CHP’de eski dönemde milletvekili görevini yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’deki programda yeni bir iddiada bulundu. Yarkadaş, “İptal kararı çıkarsa CHP’nin tüm il başkanları Ankara’ya gelip nöbet tutacak. Polis, zorla CHP Genel Merkezi’ne girmez. Kemal Bey, notere gider, mühür yetkisini alır. CHP çalışanlarına da yeni çalışma adresini iletir” şeklinde konuştu.