Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan karar! Özgür Özel bile bunu beklemiyordu…

Halk TV’de İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında CHP Kurultay davası öncesi CHP'den üç ismin Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini ve 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini yazdı. Kılıçdaroğlu ise “Böyle bir açıklama yapamam” dedi. Özgür Özel ise “Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” şeklinde söyledi.

SAYMAZ’DAN BOMBA İDDİA

CHP'de gözler 30 Haziran'daki kurultay davasına çevrilmişken ‘mutlak butlan’ tartışmaları ise gündemde yerini koruyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Saymaz, CHP Kurultay davası öncesinde CHP'den Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini iddia etti.

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KILIÇDAROĞLU: BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAMAM

Saymaz 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu’nun ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz” şeklinde cevap verdiğini Saymaz belirtti.

ÖZEL BİLE BU CEVABA ŞAŞIRDI

Özgür Özel ise bu görüşmede Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine şaşırdığı belirtilirken, "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum” şeklinde yorum yaptığını” yorum yaptığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyi bugün kabul etti. İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler arasında yer aldı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.