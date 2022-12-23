Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret açıklaması: Saray 33 milyon vatandaşını soydu

TELE1'in haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine ‘biri istedi’ diye, öyle oldu.” dedi.

Kılıçdaroğlu ikinci paylaşımında da: "Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.”