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Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret açıklaması: Saray 33 milyon vatandaşını soydu

Asgari ücretin net 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 08:03
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması. Saray, 33 milyon vatandaşını soydu  

Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret açıklaması: Saray 33 milyon vatandaşını soydu
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TELE1'in haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin net 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Kılıçdaroğlu, “Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine ‘biri istedi’ diye, öyle oldu.” dedi.

Kılıçdaroğlu ikinci paylaşımında da: "Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.”

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Erol
23.12.2022 08:12
Yilbasi gekdmeden ertrafimda bir dunya insan ukudagda orada burada rezervasyon yaptirmya cisiyor mikyonkuk arabaya bbin bimde 3binkim alis veris yapip poset parasi vermekmistemeyen hakinukke kimse.zir  
 
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