Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de Liderler Özel programında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça miting ve il ziyaretleri programlarını artıran ve neredeyse her gün en az iki şehir gezen Kılıçdaroğlu'nun sesinin kısık olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“ERDOĞAN İLE BİR GÖRÜŞMEM OLMADI”

"Biz de milletin bir parçasıyız. Ben duyar duymaz bir tweet ile geçmiş olsun diledim. Bir görüşmem olmadı.

Vaatlerin daha dikkatle dinlediğini görüyorum.

Liderle doğal olarak kendi tabanlarının sesini dinlemek zorundalardır. Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak daha kucaklayıcı olmasını isterdim."

“HER ALAN SİYASETE BULAŞTI”

"Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Amacımız ülkeye hizmet etmekse iyilikte yarışmalıyız. En son Kıbrıs'a atanan büyükelçi iktidar partisinin propagandasını yapıyor. O memur kanuna tabii. Devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta ise iktidardaki siyasi partinin devletmiş olması.

Orduyu Türkiye'nin güvenliğini temsil eder. Ordu günlük sıcak siyasetin tümüyle dışındadır. Şu anda her alan siyaset bulaştı."

“YSK VE AA’YA GÜVENMİYORUZ”

"Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliğine çalışıyoruz. Bir Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek. Biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor. Barolar her okula bir avukat görevlendirdiler. Herhangi bir durumda müdahil olacaklar.

200 bin sandıkta yüzde 90'ın üzerinde görevlimiz var."

“KENDİ HALKINI AÇLIĞIA MAHKUM EDEN DÜZENİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM”

"Siyasal iktidar kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. Bu çerçevede baktığınız zaman fiyatlar doğal olarak yükseliyor. Vatandaş soğan alamaz hale geldi. Gerçekten halkın partisi olma konusunda mesafe alıyoruz. 4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bu 20 milyon kişi demektir. Bu Türkiye'de ciddi sorun var demektir. Türkiye için asıl sorun budur. Kendi halkını 20 milyonluk bir kitleyi açlığa mahkum eden düzeni değiştirmemiz lazım."

“İSTANBUL’UN NÜFUSU 2.5 MİLYON AZALACAK”

"Uyuşturucu parası geldi arkadan uyuşturucu baronları geldi, Türkiye'de hesaplaştılar. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak. Akdeniz havzasını özel bölge ilan edeceğiz. Biz buradan maden rafinerisi de kullanacağız. Çünkü bu bölge Cebelitarık'a, Süveyş'e ve Boğazlara yakın. Anadolu'nun içi boşaltıldı. Biz yeniden Anadolu'yu harekete geçireceğiz. Bunu yürürlüğe koyduktan sonra İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak."

“527 MİLYAR DOLAR KİME ÖDEDİNİZ?”

"Bizim düşündüklerimizi hayal edemezler. Bunun neresi tefecilik. Tefecilik diyorsanız bunlar tefeci. 21 yılda 537 milyar dolar faiz ödediler. Bu tefecilik değil midir? Nasıl ödediniz? Halkın cebinden ödediniz.

Soyulmasına rağmen Türkiye ayakta. Vatandaş şu soruyu sormalı; 537 milyar dolar kime ödediniz?

Türkiye'ye yatırım yapmayı çok istiyorlar ama adalet olmadığı için gelmiyorlar. Bir de ciddi bir rüşvet çarkı var. Eski bir AKP'li bakan bana anlattı. Büyük bir yatırım yapılacak. "Bizden rüşvet istiyorlar, biz bu parayı ödeyemeyiz" diyorlar ve yatırım yapmıyorlar."

"EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TÜMÜYLE YENİDEN ELE ALINIP DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

“Zincir mağazalar değil AVM'ler için de haftada 1 gün tatil zorunluluğu getirmek lazım. Bu Fransa'da da diğer ülkelerde de var. 1 gün kapalı kalırlar, o gün insanlar tatil yapar, esnaftan alışveriş yaparlar, bu batılı ülkelerde uygulanan kural. Esnafın özel olarak korunması lazım. Deprem bölgesinde de esnafın hızlıca dükkânını açması konusu üzerinde durdum. Esnafın sosyal güvenliği 9 bin üzerinden, diğerleri daha düşük günden hesaplanıyor. Esnaf dükkânında, işçi işinden olabiliyor. Dolayısıyla sürekli çalışma şansı yok. Emekli olmak için belli bir yaşı doldurmak zorunda. BAĞ-KUR’lu düşük aylık alıyor, bu büyük haksızlık benzer haksızlığı işçiler için görmek mümkün. Milli gelir artışından pay vermemekle ilgili bir yasal düzenleme yaptılar. Emeklilik sisteminin tümüyle yeniden ele alınıp değerlendirilmesi gerekiyor..”.

"MANSUR VE EKREM BEYLER BU KONUDA İRADE ORTAYA KOYUYORLAR"

“Kentsel dönüşüm yapılacak İstanbul'da. 99 depremin üzerinden kaç yıl geçti. Ben AFAD'a gittiğimde TOKİ şunu bunu yaptı diye anlattılar. Bağcılar yerinde duruyor, burada kentsel dönüşüm olmadı. Lüks konutlar yapıldı. Kentsel dönüşüm yok. Mansur Bey burada, Ekrem Bey İstanbul'da... Buraların yeniden yapılması lazım. Bu konuda irade ortaya koyuyorlar. Saray'dan bekledikleri kararlar bir türlü çıkmıyor. Kendisine izin verilmeyen birçok kararı kendisi imzalayacak. Onlar da çıkıyorlar, konuşuyorlar. Seviliyorlar. Kendi yaşadıkları sorunları, nasıl aştıklarını anlatıyorlar, değişime ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Memnunuz.”

"BİRİNCİ TURDA BU İŞ BİTER"

“İkinci tura kalmaz, birinci turda bu iş biter. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olanlar gençler. Biz değiliz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler var olan düzenden zaten memnun değiller. Onları sandığı götürmemiz lazım. Türkiye'nin kaderini değişecekler. “

"PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ”

“Parlamentoda çoğunluğu alacağız. Öyle bir tablo var. AK Partililer de zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyecekler. Siyaset yapma haklarını ellerinden aldılar. Zaten istiyorlar. Onlar belki çıkıp net ifade etmiyorlar da arkadaşlar görüşüyorlar, parlamentoda konuşuyorlar.”

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