Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak yazı 'BOP'un eş başkanı...'

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar gazetesinde yazdığı yazıda, Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kendi güvenliği için aldığı önlemlerin İsrail’i rahatsız ettiğini ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin de Türkiye, Trump ve Netanyahu ekseninde sessizce varılan bir mutabakatın işaretleri olarak okunması gerektiğini söyledi.

“ABD, BOP BAĞLAMINDA BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURUYOR”

Kılıçdaroğlu, ABD’nin Suriye’deki konumuyla ilgili ise çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yeni Suriye yönetiminin (Colani – HTŞ) SDG ile aynı masaya iki eşit güçmüş gibi oturtması Suriye’de örtülü de olsa, özerk bir Kürt yapılanmasının fiilen gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca PYD, silah bırakmadan silahlı yönetimin bir parçası haline geliyor. Böylece ABD, BOP bağlamında bir taşla iki kuş vurup, amaca ulaşmanın önemli bir adımını daha atmış oluyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, TRUMP VE NETANYAHU ARASINDA SESSİZCE VARILAN MUTABAKATIN İŞARETLERİ"

Kılıçdaroğlu, AB Temsilcisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesini iptal etmesinin İsrail’in Suriye’deki havaalanlarını bombalayarak Türkiye’ye gözdağı vermesinin ve Trump’ın Erdoğan’a yönelik övgü dolu açıklamalarının (07 Nisan 2025), Türkiye, Trump ve Netanyahu ekseninde sessizce varılan bir mutabakatın işaretleri olarak da okunması gerektiğini ifade etti.

"BOP'UN EŞBAŞKANI"

Kılıçdaroğlu, yazısının devamında, Erdoğan’ın 2006 yılında 'BOP’un eşbaşkanı' olduğunu itiraf ettiğini belirterek, Türkiye’nin bilinçli, politik tercihlerle Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) hem hedefi hem de uygulayıcısı konumuna getirildiğine dikkat çekti.

Trump’ın "Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin merkeziyetçi yapısının küresel güçlerin Türkiye üzerinden planlarını kolaylaştırdığının altını çizdi.