﻿Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de basına kapalı kanaat önderleri toplantısında konuşmacıları dinledikten sonra çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

6'lı masada yer alan partilerin masa dışındaki diğer partilerle ittifaklar yapabileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şu örneği verdi:

- "İYİ Parti ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kendi aralarında seçim ittifakı yapıp milletvekili seçimi için tek liste yapabilirler."

Hatırlayalım:

İYİ Parti lideri Meral Akşener 28 Ekim'de BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşüp şöyle dedi:

- "Konuştuk, anladık. Şimdi ben o altılı masada İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak 14 Kasım'da yapacağımız toplantıda, Sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını da gerekçelerini de öğrendim. O masaya kendisinin adına o teklifi getireceğim."

14 Kasım toplantı açıklamasında şu cümle dikkat çekmişti:

- "Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız."

Kılıçdaroğlu'nun örneği ile 14 Kasım mesajını şöyle yorumluyorum:

- Geniş ve Güçlü Millet İttifakı…

6 parti 6'lı masa dışındaki partilerle ikili-üçlü hatta dörtlü ittifakları şu temel ilkelerde yapabilecekler.

- Birincisi; Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim,

- İkincisi; 6'lı masanın 13. Cumhurbaşkanı adayı…

Değerli okurlarım,

Denizlili kanaat önderleri özetle şunları söylediler:

- Siyasetçiler zalim ve yalancı değil adil ve dürüst olmalı.

- Devlet ve millet kucaklaşmalı, siyasetçiler çetelerle işbirliği yapmamalı.

- AKP 5,5 milyon aileye sosyal yardım ile övünüyor. Övünülmesi gereken sosyal yardıma muhtaç tek bir kişi bırakmamaktır.

- İş dünyası olarak belirsizlikler içindeyiz. Sizlere nasıl güveneceğiz?

- Ben-Sen kavgası ile cumhurbaşkanlığını sakın ha bir kez daha Erdoğan'a kaptırmayın.

CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

- "Bakan Yardımcıları kaldırılacak.

- Yerlerine Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları sistemi oluşturulacak.

- 6'lı masadan 13. Cumhurbaşkanı çıkacak ve diğer 5 partinin liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

- Bakanlar milletvekili olamıyor ama bakanların kapıları millete sonuna kadar açık olacak.

- Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsız olacak kuvvetler ayrılığı prensibi tavizsiz şekilde derhal yürürlüğe girecek.

- Her yıl 10 bin üniversite mezunu yurt dışına yüksek lisans ve mastır için gönderilecek.

- Medyaya sansür kalkacak yüzde yüz özgürlük gelecek.

- AB'nin fasıl açmasını beklemeden tam üyelik için tüm fasıllar hızla tamamlanacak

- AB'nin vize uygulaması kalkacak.

- Dünün petrol savaşları yerini bugün çip ve ileri teknoloji savaşlarına bıraktı.

- Yatırımlar için yaptığım yurt dışı ziyaretlerde 400 milyon dolar kaynak yemin ettik.

- İşçilerimiz için adil kıdem tazminatı fonu kuracağız.

- Hükümet programı 184 madde olacak.

- İş dünyası ile, sendikalarla sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışacak, ülkeyi birlikte yöneteceğiz.

- 6 partinin liyakatli deneyimli kariyerli kadroları millete ilk günden itibaren şeffaf hizmet ve güven verecek."

Anlaşılan o ki;

- Geliyor gelmekte olan…