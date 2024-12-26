Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan

Suriye politikası yüzünden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı'na seslen Kılıçdaroğlu, "Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?" ifadelerini kullandı.

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Cumurbaşkanı Erdoğan'ın twitini alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"GEL ÇIK KARŞIMA"

Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim.

Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten konuşmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorsan, böyle sosyal medyada sataşarak olmaz. Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç.

Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?

Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim.



Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten… https://t.co/lEtPMX1KKQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2024

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan, X paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu için 'devrik genel başkan' ifadesini kullanmış ve Suriye politikasını eleştirerek şunları söylemişti:

CHP’nin eski yönetimi, bilhassa da devrik genel başkanı, Suriye’de işlenen insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı, daha doğrusu bakmak istemedi.

Türkiye düşmanı çevrelerin Truva atı ve taşeronu olmaktan çekinmediler.

Reyhanlı katliamından FETÖ’nün MİT tırları ihanetine…

Sığınmacıların hedef gösterilmesinden terör örgütlerine karşı düzenlenen sınır ötesi operasyonlarımıza…

En son 14-28 Mayıs arasındaki ırkçı seçim kampanyalarına kadar sürecin her aşamasında gayrimillî, gayriinsani, gayriahlaki bir yerde durdular.

Bunun arkasında yatan taassubu tabii ki hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ancak hatasını kabul etmek, insan için büyük bir erdemdir.

Geç de olsa nedamet getirmek, hakkına girdiği mazlumlarla helalleşmek bir insaniyet göstergesidir.

Nasırlaşmış bir kalp, her şeyden önce insan için taşıması ağır bir yüktür.

Samimi temennimiz, 13 yıl boyunca yanlış yerde duranların en azından siyasi tekaüt döneminde kendilerini tavzih etmesidir.