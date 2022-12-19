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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "6 lider 'Aday sizsiniz' derse elbette adayım" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:34
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" dedi.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "Adaylık konusunda kararı 6’lı masa verecek. Onların iradeleri dışında bir söylemem. 6 lider 'Aday sizsiniz' derse elbette adayım" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın "Cumhurbaşkanı adayı 6 liderden biri olmalı" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Doğal olanı 6’lı masadan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Masada uzun zamandır beraberiz birbirimizi tanıyoruz" diye konuştu.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş takvimi belli olduktan sonra aday açıklanır" yanıtını verdi.

"Çoklu aday olur mu" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Masada çoklu aday konusu tartışılmadı. Tartışılabilir ama hiç konuşulmadı. Bir lider masaya getirilirse tartışılır" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLABİLİR Mİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise "Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

YSK BAŞKANININ ADAYLIK AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı'nın açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "YSK başkanın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez, doğru değil. YSK’ya güvenmiyoruz, yargı ya da güveniyoruz. Seçim güvenliğine dair tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

BAHÇELİ’NİN “KILIÇDAROĞLU’NA KUMPAS” ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane mitingi sonrası yaptığı "kumpas" çıkışını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi penceresine göre yorumluyor. 16 milyon İstanbullunun iradesine kumpas kuruldu. Asıl kumpas İstanbul’un iradesine" dedi.

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Adalet adalet
19.12.2022 14:23
KK veya liderlerden biri olursa parti tabanlarında birlik beraberlik olmaz o iş Erdoğana yarar. Ortaklikta ortak biri bulunmali, Liderlerden biri olursa ömrümde ilk defa Erdoğana oy vereceğim.  
 
Emekçi
19.12.2022 14:18
Ekmeleddin felaketi aklıma geldi  
 
Cesur
19.12.2022 14:06
Başörtüsü meselesini yeniden basimiza sarsn Kilicdaroglundan Cumhurbasksni olmaz. Ne yapacağı belli değil  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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