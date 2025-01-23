Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı: Fırsattan istifade edercesine...

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı: Fırsattan istifade edercesine...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suikasta sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili bir açıklama yaptı.

Ankara'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Sinan Ateş'le ilgili yürütülen ikinci soruşturmada tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

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"FIRSATTAN İSTİFADE EDERCESİNE..."

"Ülkemizde yas ilan edilmişken, fırsattan istifade edercesine Sinan Ateş davasında ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmesi vicdanları bir kez daha yaralamıştır" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Adaleti tesis etme noktasında vereceğimiz mücadele, geçmiş kuşaklardan bize kalan en kıymetli miras, gelecek kuşaklarımıza ise bırakacağımız en büyük emanettir.

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Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken ve ülkemizde yas ilan edilmişken, fırsattan istifade edercesine Sinan Ateş davasında ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmesi vicdanları bir kez daha yaralamıştır.

Adil, eşit ve güzel günler için kararlılıkla adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.

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