Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'a ağır gönderme

FETÖ’nün haber kaynakları bu sabah yaptıkları paylaşımda Fetullah Gülen’in öldüğünü duyurdu. Öte yandan Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen'de terörist elebaşının ölüm haberini doğruladı.

Yaşanan olay sonrası birçok siyasiden FETÖ ile ilgili sert açıklamalar gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama da CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X'den şunları söyledi,

“Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir.

Sen, neler istedi de vermedin ki? Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil...

Çok yalvardın; "Bitsin bu hasret" diyerek! Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı! Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargı’nın önünde...

Ülkemize, gençlerimize, anne babalara verdiği acıları, açtığı derin yaraları vatanperver mücadele ile kapatacağız.”