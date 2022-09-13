﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan’ın düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Azerbaycan’dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı…
Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Acınız, acımızdır.”
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