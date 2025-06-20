Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eski lidere sürpriz ziyaret!

Kılıçdaroğlu, geçirdiği ameliyatın ardından ve doğum günü dolayısıyla CHP’nin 6. Genel Başkanı Altan Öymen’i ziyaret etti.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği ameliyatın ardından ve doğum günü dolayısıyla CHP’nin 6. Genel Başkanı Altan Öymen’i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’i, geçirdiği ameliyatın ardından evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Doğum günü vesilesiyle kendisine sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum."