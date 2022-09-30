Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama. Bu kumpas tam bir rezalet seçime kadar devam edecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Mezitli’deki hain saldırıyla ilgili iktidarın CHP’yi suçlamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ortada teröristlerle kahramanca çatışan ve onları polisevine sokmayan kahraman bir şehidimiz var ama iktidar bu olay üzerinden CHP’ye ve bana kumpas kurmakla meşgul” dedi.

“ŞEHİT KANI ÜZERİNDEN KUMPAS KURAN BİR SARAY VE ONUN FOTOROMANCISI VAR”

Kılıçdaroğlu, “Şehit kanı üzerinden kumpas kuran bir Saray ve onun fotoromancısı var. Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor. Şehidi bile kendilerine rant malzemesi yapmaktan çekinmiyorlar. CHP ve bana kumpas kurmayı, yandaş gazetelere, televizyonlara manşet atmayı şehitten daha çok önemsiyorlar. Bu utanmazlık, vicdansızlık, akılsızlıktır.” dedi.

“BU KUMPAS TAM BİR REZALETTİR”

İktidarın seçime kadar bu tür kumpasları sürdüreceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu kumpas tam bir rezalettir. Seçime kadar buna benzer rezaletler yapacaklarını biliyorum. Biz hazırlıklıyız. Bu rezaletlerle beni sindireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz sinmeyiz. Eğer geri adım atacağımı sanıyorlarsa yine yanılıyorlar. Bir adım geri gitmeyeceğim. İktidara hodri meydan diyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne beni ne CHP’yi ne milleti sindiremezsiniz. CHP bu cumhuriyeti kurmuş, yurtseverlerin partisidir. CHP’yi terörle ilişkilendirmek için kurulacak bu gibi bütün kumpasları boşa çıkarmasını biliriz. DNA raporları ellerindeyken yalan söyleyip kumpas kuruyorlar. Taksiciyi şahit gösteriyorlar. Peki devlet nerede? Devlet ne yapıyor? Gerçekten ben utanıyorum, bunlar utanmıyorlar.” ifadelerini kullandı.