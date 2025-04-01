Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş adaylık açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, Genel Merkez’e de kayyum atanması riskine karşın kurultay kararı almıştı. Kurultaya ilişkin kimlerin aday olacağı merak konusu oldu. Konuşulanlar arasında ilk isim ise Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, adaylık sorusuna ilişkin, “Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur” dedi.

CHP, KAYYUM RİSKİNE KARŞIN KURULTAYA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta Saraçhane'de yaptığı açıklamada CHP'nin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. Özel, yaptığı açıklamada "kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini" aktarmıştı. Özel, “6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesine tazelemesine talibim” demişti. CHP Parti Meclisi (PM), 6 Nisan'da gerçekleştirilecek 'Olağanüstü Kurultay' kararı yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

KILIÇDAROĞLU: HİÇBİR YERDE İFADEM OLMADI

CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultayında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ise konuşulmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”