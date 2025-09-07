Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul kayyumuna rest!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararı sonrası Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınarak yerine çağrı heyeti atanmıştı. Heyetin başına da kayyum olarak eski CHP'li Gürsel Tekin getirilmişti.

Kayyum heyettinde yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'ün çekilmesi gündeme oturmuştu.

Öte yandan Gürsel Tekin, çok sayıda CHP'li eski ve görevdeki yönetici ile görüşerek randevu almak istemişti ancak olumlu yanıt alamamıştı. Randevu talep ettiği kişiler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu biliniyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEKİN'E SOĞUK DUŞ

Öte yandan CHP lideri Özel, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada kritik bir ismin daha randevu talebine olumlu yanıt vermediğini duyurdu. Bu isim ise CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu’nun kamuoyundaki yaygın kanının aksine bir strateji izleyebileceğine işaret eden Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem" dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet ettiğini açıklayarak "Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti" ifadelerini kullandı.

