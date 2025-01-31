Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklaması

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teğmenler hakkında verilen ihraç kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından kararı eleştiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım, Bir grup genç teğmen, yalnızca “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için ordudan ihraç edildi! Bu karar, sadece o gençleri değil, Cumhuriyet’e gönül vermiş milyonları hedef alıyor. Bugün, Atatürk’e bağlılık göstermek suç sayılıyorsa, bilin ki Cumhuriyet’in temelleri sarsılmaya çalışılıyor. Ama nafile! Bu ülkenin mayası bağımsızlık, ruhu Kuvayı Milliye’dir. Kimse umutsuzluğa kapılmasın! Mustafa Kemal’in askerleri ne ihraç edilir ne de susturulabilir! Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonuna kadar savunacağız.

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