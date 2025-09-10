Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o soruya 2 kelimelik cevap! Duyanlar şaşkına döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o soruya 2 kelimelik cevap! Duyanlar şaşkına döndü

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay soruları karşısında sessizliği devam ediyor. Son olarak Sözcü TV’de görüntülenen Kılıçdaroğlu, kayyum sorusuna bu kez iki kelimeyle cevap verdi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasından sonra gözler, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklama yapmamaya devam ederken, CHP’li isimlerden de yaşanan duruma tepkiler gecikmedi.

Kılıçdaroğlu, son olarak Sözcü TV ekranlarında görüldü.

Ankara’daki çalışma ofisinde görüntülenen Kılıçdaroğlu, “Bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz” sorusuna teşekkür ederek yanıt verdi.

“BU SÜREÇLE İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR”

Emre Serkan İke'nin konuyla ilgili aktardığı bilgiler şöyle:

Bu süreçle ilgili sessizliğini koruyor.

Eski Genel Başkan olduğu için ağzından çıkacak her cümlenin önemli olduğunu elbette kendisi de biliyordur.

Hem 15 Eylül'deki mahkemeden çıkacak sonuç hem de 21 Eylül'e giden süreçteki olağanüstü kurultaya doğru bir cümle kurmasını beklemiyoruz açıkçası.

Sessizliğini koruyacağını tahmin ediyoruz.

Aslında biz şunu isteriz. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte ne düşündüğünü, ne hissettiğini öğrenmek isteriz. Bir yandan sessizliğine dair tepki gösteren CHP'liler de var.

“KILIÇDAROĞLU TEŞEKKÜR ETTİ”

Şu an içeride avukatı Celal Çelik içeride bulunuyor. Bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz diye sorduk. Kemal Kılıçdaroğlu bizim sorumuza cevap vermedi, 'Teşekkür etti'

