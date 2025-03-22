Kemal Kılıçdaroğlu’ndan olağanüstü kurultay açıklaması! Ne söyleyeceği merak ediliyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Açıklanan karar sonrası gözler Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Özel'in kararına destek verdi.

"CHP KURTULUŞTUR"

X hesabından açıklamalarda bulunan CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi,

"Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.

Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."