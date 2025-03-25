Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

GÖKHAN GÜNAYDIN: ÇOK KISA SÜREDE KENDİSİ DE ZİYARETE GİDECEK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, NOW Çalar Saat programında dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak İmamoğlu'nun durumunu sorduğunu aktardı. İmamoğlu ile yaptığı ziyareti Kılıçdaroğlu'na anlatan Günaydın, "Çok kısa sürede kendisi de ziyarete gidecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.