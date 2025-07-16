Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz telefon! Hiç kimse bunu tahmin etmiyordu…

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz telefon! Hiç kimse bunu tahmin etmiyordu…

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sürpriz telefon geldi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye süreçten memnuniyetini iletti.

Ünlü gazeteci ve CHP’nin eski vekili Barış Yarkadaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli’yi aradığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye süreçten memnuniyetini ilettiğini aktardı.

BAHÇELİ’NİN YENİ AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ip attığı bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvet’ çağrısı yapmıştı. Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diye hitap ettiği bebek katili Öcalan’ın silahları bırakın çağrısı ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi sahnelendi. İkinci perde terör örgütü PKK’nın feshi ile sürerken, son perde geçtiğimiz günlerde silah bırakma ile devam etti. Erdoğan ise teröristlerin silahları bırakma tiyatrosunu ‘müjde’ olarak duyurarak, 41 yıllık terör örgütünün bittiğini duyurmuştu.

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KILIÇDAROĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE AÇILIM TEBRİĞİ

Ünlü gazeteci Barış Yarkadaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aradığını X hesabı üzerinden iddia etti. Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli’nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" dedi.

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