Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a destek mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Ümit Özdağ'a destek mesajı yayımladı.

Siyasiler Özdağ'ın gözaltına alınmasına peş peşe tepki gösteriyor.

Kılıçdaroğlu da Özdağ'ın gözaltına alınmasına kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşan Kılıçdaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de siyasetçilerin gözaltına alınmasını asla normalleştirmeyeceğiz. Laik, demokratik bir hukuk devleti olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu tür uygulamalar, ülkemizin demokrasisi adına son derece endişe verici ve tehlikelidir. Sayın Ümit Özdağ’a desteklerimi iletiyorum. Tüm siyasi partiler, bu hukuksuzluklara karşı dayanışma içinde mücadele etmelidir.

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